Maccarone e Marinelli (Lega): " al via progettazione nuovi marciapiedi su via Antica Arischia

"Ha preso il via, nei giorni scorsi, la progettazione di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali attrezzati su via Antica Arischia a Pettino, nel cuore della zona ovest della città."

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali della Lega L'Aquila Alessandro Maccarone e Gianluca Marinelli. "Questo intervento, che si inserisce all'interno del PUMS, lo strumento di pianificazione sulla mobilità sostenibile fortemente voluto dall'amministrazione di Centrodestra, avrà un costo di realizzazione di circa 700 mila euro.

Un passo in avanti fondamentale che la cittadinanza attendeva da anni e che riqualificherà complessivamente il quartiere, con particolare attenzione alla sicurezza stradale di una arteria importante della città. Questa maggioranza e in particolar modo la Lega continuano ad essere attente, con interventi specifici, alla riqualificazione urbana ed alla sicurezza nei quartieri e nelle frazioni della città.", conclude la nota.