A24 A25, Fina attacca Salvini: "sindaci di Abruzzo e Lazio non considerati"

Sulle autostrade A24 e A25, Fina: “Salvini non rispetta né considera i sindaci di Abruzzo e Lazio”



“Fossimo ingenui la definiremmo mancanza di cultura istituzionale ma a questo punto è evidente la scarsa considerazione che il ministro Salvini sta mostrando verso i sindaci di Abruzzo e Lazio che chiedono risposte sulle autostrade A24 e A25. Se 116 sindaci, quindi in rappresentanza dei Comuni, scrivono al ministro, meritano una risposta formale, ma Salvini ne fa occasione di propaganda e polemica” dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.



Per Fina “Salvini così facendo mostra oltre che poco rispetto una enorme confusione tra il ruolo di responsabile di un Ministero e quello di leader di partito. Viene da pensare che la Lega sia totalmente presa dall’autonomia, tanto da considerare di secondo piano le priorità dei territori che non siano quelli del Nord”.