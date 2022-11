La sola maggioranza in commissione bilancio, approva l'ultima variazione di bilancio per l'esercizio in corso

Dopo una discussione di appena un'ora, gran parte della quale è stata utilizzata dal vice sindaco per illustrare la manovra, è stata approvata dalla sola maggioranza (l'opposizione non ha partecipato al voto), la quarta e ultima variazione al bilancio di previsione 2022 del Comune dell'Aquila. Infatti, la norma prevede che le variazioni possono essere approvate da Consiglio fino al 30 novembre di ogni anno. Ci si aspettava una seduta movimentata ma, oggettivamente, si fa fatica ad interloquire, in una situazione surreale, dove i consiglieri di maggioranza restano fermi al loro posto senza profferire parola