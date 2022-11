Parco Sirente Velino: Imprudente, polemiche da chi cerca solo visibilità

Il Vice presidente Regione Abruzzo interviene sulla sentenza della Corte costituzionale che dichiara inammissibile ricorso, cambio di passo è esigenza territorio, noi modello in Italia per Green Economy.

La sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che il ricorso sull'art. 3 (governance) è stato dichiarato inammissibile. Sull'art. 2 (la perimetrazione) stabilisce che la competenza è regionale e stabilisce che è possibile riperimetrare ma deve essere fatto con una procedura di partecipazione rinforzata e non è sufficiente l’approvazione e dei consigli comunali e della comunità del parco .

Abbiamo stabilito principi fondamentali ed oggi alla comunità del parco Sirente Velino è chiaro cosa è possibile fare. Chi oggi parla cerca scena e visibilità . Non si è reso conto delle esigenza del territorio e del grande cambio di passo che il nuovo parco sta attuando sul territorio. Portando risultati concreti per il territorio con finanziamenti e progettualità e diventando anche modello in Italia come per la Green Comunity.