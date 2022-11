Attività sportive in difficoltà per il caro energia: dalla Regione 1 mln di euro

Un sostegno dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’energia Nicola Campitelli, di un milione di euro per le attività sportive che non sono in grado di sostenere i maggiori costi energetici per luce e gas e rischiano di chiudere.

“Sono sempre più salate le bollette degli impianti sportivi, in particolare per le piscine, per questo abbiamo creato un bando ad hoc da 1 milione di euro per aiutare i gestori, sostenere l’economia regionale e tutelare i moltissimi usufruttuari di questo servizio”. Così l’assessore regionale all’energia, Nicola Campitelli, a margine dell’approvazione in Giunta della delibera a sostegno delle imprese altamente energivore del mondo sportivo e a tutela di un servizio sociale.

“Questa iniziativa tutela anche un importante aspetto sociale, infatti molte sono le piscine che svolgono attività riabilitative e di recupero motorio per bambini e ragazzi disabili, per questo non volevo restare indifferente e rischiare che queste discipline si bloccassero. Ringrazio i colleghi di Giunta per aver sostento la mia proposta”. Conclude Campitelli