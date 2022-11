Pietrucci, Di Benedetto e Scoccia danno il loro sostegno alla manifestazione sul caro pedaggi

Questa mattina i Consiglieri regionali Marianna Scoccia (Gruppo Misto), Americo Di Benedetto (Legnini Presidente) e Pierpaolo Pietrucci (PD) hanno espresso con una nota il loro sostegno alla manifestazione di martedì prossimo sul “Caro pedaggi” a cui prenderanno parte sindaci e amministratori.

I Consiglieri regionali non potranno prendere parte alla manifestazione a causa della seduta del Consiglio Regionale che si terrà in concomitanza, ma hanno sottolineato che è importantissimo manifestare, in particolare contro un Ministero delle Infrastrutture che hanno definito “privo del buon senso di fornire risposte efficaci”.

“Quello che verrà portato davanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà l’ennesimo grido di dolore delle numerose comunità tra Abruzzo e Lazio costrette a subire rincari che, di fatti, pregiudicano, soprattutto per le fasce meno abbienti, la possibilità di usufruire dell’autostrada come infrastruttura di collegamento veloce e sicura” così i Consiglieri “Il nostro impegno da amministratori ci impone di portare avanti le battaglie dei nostri territori con fermezza e coraggio ed anche se non saremo al vostro fianco potete contare sul nostro appoggio. Vogliamo lasciarvi con le parole di Robert Kennedy, che siano di ispirazione 'Ogni volta che un uomo difende un ideale, agisce per migliorare il destino degli altri, o lotta contro un'ingiustizia, trasmette una piccola onda di speranza'”. I consiglieri Marianna Scoccia, Americo Di Benedetto, Pierpaolo Pietrucci