Palumbo torna sul Super Bonus "Fare fronte comune per la sicurezza del territorio"

Il Consigliere Comunale del Partito Democratico, Stefano Palumbo, ha espresso grande soddisfazione per l'apertura da parte della maggioranza al dialogo sul tema di super bonus. Lo stesso Consigliere infatti aveva presentato una mozione su questo tema sottoscritta da tutta l'opposizione, al fine di affrontare le evidenti criticità che stanno compromettendo l'efficacia del superbonus generando apprensione tra tecnici ed imprese e grande disorientamento tra i cittadini.

Tra le problematgiche citate da Palumbo c'è la difficile situazione legata al meccanismo della cessione del credito, problema esistente già ai tempi del Governo Draghi, ma che si è aggravata in seguito alla decisione del Governo Meloni di imporre il 25 novembre come scandenza per la presentazione della CILAS.

Palumbo ritiene che su problematiche come questa sia necessario procedere insieme per il bene delle cittadine e dei cittadini, per questo ha apprezzato la decisione del Presidente della Prima Commissione, Livio Vittorini, di convoncare a stretto giro una seduta per discutere queste tematiche , in modo da consentire l’approvazione di una mozione unitaria nel corso del Consiglio Comunale del 5 dicembre.

"Ritengo importante che all'Aquila, in più di un'occasione e per diversi aspetti considerata un punto di riferimento in tema di ricostruzione, si faccia fronte comune per ribadire ancora una volta l'importanza strategica della messa in sicurezza del territorio italiano e della capacità di farlo accettando le ulteriori sfide imposte dalla transazione energetica ed ecologica, obiettivi che il superbonus si prefissava e che trasversalmente abbiamo il dovere di difendere e rilanciare chiedendo all'attuale Governo il recepimento dei suggerimenti che, dall'ascolto degli operatori del settore, abbiamo elaborato." queste le parole del Consigliere dem