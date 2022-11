Caro pedaggi, Paolucci: "vicinanza ai sindaci e sostegno ai territori"

Paolucci su caro pedaggi: “Vicinanza ai sindaci e sostegno ai territori, il Ministero non aggiunga ipoteche ai nostri comparti produttivi”



“Seppur impegnato nella seduta odierna del Consiglio regionale sono presente e solidale alla protesta dei sindaci contro il caro pedaggi. A sostegno della mobilitazione, tanto utile quanto necessaria, siamo pronti a fare la nostra parte”, così il capogruppo Pd Silvio Paolucci sul presidio dei primi cittadini a Roma.



“L’autostrada è per noi vitale, un ponte di collegamento con l’economia del Paese che non può essere un peso per la nostra regione e per le sue energie produttive e commerciali - ribadisce Paolucci - La speranza è che questa mobilitazione trasversale venga recepita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che finora non ha dato risposte efficaci su questo tema. A tal fine mi unisco all’appello contenuto nell’’interrogazione del Sen. Michele Fina, che chiede al Ministro Salvini risposte concrete sul tema. Risposte necessarie a sostenere i comparti commerciali e produttivi della nostra regione."