Dalla Provincia dell'Aquila 12 milioni per la viabilità

L’amministrazione provinciale dell’Aquila ha disposto l’utilizzo di 12 milioni di euro per la viabilità. Questi fondi verranno utilizzati per interventi volti a garantire non solo una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada ma anche a beneficio dell'economia del territorio e interesseranno le frazioni di le frazioni di Roio, Piana Santa Ruffina, Genzano, Pianola, Bagno, Preturo, via San Leonardo di San Pio delle Camere.

Nello specifico le strade provinciali coinvolte in questi lavori sono la "Coppito-Preturo", la "Silvaplana", la SP 37, la rotatoria del comune di Castelvecchio Subequo, la variante di Sassa e di Tornimparte, il tratto "Monticchio-L’Aquila", la "Forconese" e la "Mausonia", il ponte Rasarolo. Inoltre molti gli interventi anche sulle strade regionali "Fonte Cerreto", "Subequana", sulla 471 del comune di Montereale.

La Consigliera provinciale Gabriella Sette ha così commentato il provvedimento "Nonostante la sciagurata riforma taglia province pensata ed applicata dal PD, negli ultimi cinque mesi siamo riusciti ad assicurare al territorio circa 12 milioni di euro per la viabilità” inoltre ha ringraziato tutte le amministrazioni comunali evidenziando la proficua interlocuzione quotidiana fra le istituzioni.