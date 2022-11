L'altro centrosinistra si autoconvoca per darsi una forma "che cosa vogliamo fare?"

"Tornare alla politica, insieme per un nuovo percorso. Che Fare? Continuare..." questo il titolo della seconda assemblea autoconvocata dal centro sinistra che si terrà Sabato 3 dicembre alle ore 16:30 all'interno della sala conferenze della Casa del Volontariato in via Saragat.

L'incontro rientra in un processo che vorrebbe costruire un centro sinistra presente e concreto che sia pronto ad affrontare questro difficile periodo. Questo processo ha sicuramente l'intento di sopperire a quelle mancanze che si riscontrano nei partiti di questa area politica.

Per la seconda assemblea gli autoconvocati si pongono l'obiettivo di stilare un documento in modo tale da cominciare a darsi una forma e compiere il primo passo lungo un nuovo percorso che molti intenderebbero percorrere.

Questo è quanto trapela dai commenti di chi sta seguendo la parte organizzativa dell'evento. Il movimento spontaneo, che ha preso i primi passi da Sulmona, suscita aspettative e perplessità, ma una cosa è certa. Le ultime elezioni politiche sono state uno spartiacque che rimette l'intero centrosinistra in discussione. Nulla sarà più come prima, sono loro stessi a dirlo.