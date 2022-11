Terza commissione su disagio giovanile, piano commerciale e carovita

Si è riunita questa mattina la terza commissione del Consiglio comunale dell’Aquila che ha competenze sulle tematiche riguardo le politiche sociali culturali e formative ed è presieduta dal consigliere Fabio Frullo.

Sono state trattate tematiche molto discusse e partecipate, come il disagio giovanile, l’applicazione del piano commercio e la questione sociale legata alla crisi energetica.

In particolare il Consigliere Enrico Verini ha spiegato ai nostri microfoni che vi è una sorta di incongruenza per quanto riguarda il piano commerciale, sulla quale le opposizioni stanno spingendo per avere risposte dalla maggioranza.

Infatti nel piano commerciale approvato dalla stessa amministrazione Biondi nel 2020 sono presenti norme particolarmente stringenti rispetto alla possibilità di conferire licenze ai locali della movida, ciò che Verini chiede è una verifica di conformità della situazione attuale con quanto contenuto nel piano di commercio, vista l’indubbia proliferazione di “locali e localetti”.

Per quanto riguarda il tema del disagio giovanile Verini ha dichiarato “oggi stiamo andando nella direzione sbagliata, oggi questa città offre ben poco ai ragazzi ma anche agli adulti aggiungerei, se non la sera fare un aperitivo o un drink”.

Inoltre si è parlato anche di questione sociale e del caro vita, su questo tema Verini parla di un vero e proprio massacro in atto “Oggettivamente al momento non abbiamo cure reali, hanno dato un contributo? a me no. Mentre vediamo raddoppiare le bollette rispetto allo scorso anno e quadruplicare rispetto a due anni fa. Se non facciamo qualcosa la conseguenza di tutto ciò sarà tremenda”.

Quella di oggi è stata una prima commissione interlocutoria su questi temi, staremo a vedere le prossime fasi. Per quanto riguarda il piano del commercio se ne riparlerà nella prossima seduta della commissione in cui ci si confronterà con la parte politica.