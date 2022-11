L'ODG delle opposizioni su A24 e A25, al centro sicurezza e pendolari

Questa mattina in sede di conferenza stampa è stato presentato l’Ordine del Giorno sottoscritto da tutte le consigliere e i consiglieri delle opposizioni in Consiglio comunale sul tema delle autostrade A24 e A25.

Con questo Ordine del Giorno si chiede un impegno del Consiglio comunale per la messa in sicurezza e l’azzeramento dei pedaggi per i pendolari.

Il documento riporta come prima firma quella dalla Consigliera Stefania Pezzopane la quale ha dichiarato ai nostri microfoni:

“chiediamo innanzitutto chiarezza e soluzioni rapide perché oggi ci sono le condizioni, create dal precedente governo per soluzioni rapide.”

La Consigliera ha sottolineato che le autostrade in questione da luglio non sono più sottoposte a convenzione con il privato ma sono pubbliche poiché sono state affidate all’Anas, ciò vuol dire che si presenta una nuova prospettiva. Facendo leva su questo fattore Pezzopane incalza “oggi non solo si deve chiedere il blocco degli aumenti, dato che fra l’altro gli aumenti sono bloccati già dal 2017, bisogna chiedere di più. Dobbiamo azzerare i pedaggi per i pendolari.”

Otre al tema dei pedaggi però nell’ordine del giorno viene affrontata anche la questione della messa in sicurezza delle infrastrutture dato che il governo precedente ha stanziato i fondi necessari.

"Con questo ordine del giorno chiediamo al Consiglio comunale si chiede anche al sindaco e la giunta di essere interpreti di questo bisogno del territorio di sgravare le tariffe, d’altronde in campagna elettorale Fratelli d’Italia si impegnò ad affrontare la questione in una mega galattica conferenza stampa con l’allora capogruppo, oggi Ministro. Lo dicevano in campagna elettorale ora lo devono fare!” Così conclude la Consigliera del Partito Democratico