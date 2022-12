A24/A25 nessun azzeramento dei pedaggi ma Salvini annuncia riduzioni dei costi

Nessun azzeramento dei pedaggi per A24 e A25 ma il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha scongiurato in Senato l’innalzamento dei costi e ha anzi annunciato delle riduzioni dei prezzi non categorizzate, ma per tutti i cittadini.

Il Senatore Guido Liris in quota FDI ha inoltre reso noti gli impegni assunti sul tema delle autostrade A24 e A25 dallo stesso Salvini all’interno della commissione parlamentare sull’Ambiente. Da quanto riferisce il Senatore abruzzese Salvini si sarebbe impegnato, così come ha riferito in Senato, ad impedire nuovi rincari sul pedaggio autostradale e a introdurre una riduzione dei costi sarebbero inoltre previsti interventi di manutenzione per la sicurezza stradale e fondi per i piccoli comuni.

In aggiunta a questi interventi Salvini ha espresso la sua volontà di incontrare i 116 sindaci di Abruzzo e Lazio al fine di ascoltare la voce degli amministratori.

Inoltre Liris ha dichiarato “Esprimo soddisfazione per l'annunciato blocco agli aumenti dei pedaggi delle autostrade A24 e A25, una vittoria di tutti a partire dalla comunità locale rappresentata dai numerosi sindaci di Abruzzo e Lazio che oramai da anni portano avanti la battaglia relativa alle criticità delle due tratte, un lavoro recepito e interpretato dai parlamentari abruzzesi che hanno svolto un determinante ruolo di mediatori con il governo".

Tutt’altro che entusiasmo però emerge dalle parole del senatore Michele Fina riguardo l’approccio del Governo alla gestione della situazione dell’A24 e l’A25, infatti Fina parla di risposte “Decisamente insoddisfacenti" da parte del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini alle domande poste da lui stesso all'interno della Camera Alta del parlamento. Fina ha spiegato “Sulle autostrade A24 e A25, smentendo la promessa che il suo collega Francesco Lollobrigida fece da capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera il 4 maggio scorso, parlando di gratuità per chi viaggia per ragioni sanitarie, di lavoro e di studio, Salvini ha perentoriamente escluso, anche con una certa sufficienza, l’azzeramento dei pedaggi. Evidentemente è finita la campagna elettorale oppure i partiti della maggioranza non si parlano tra loro. Infine sulla superstrada del Liri, nonostante le roboanti promesse del presidente della Regione Abruzzo Marsilio, Salvini ha chiarito che l’iter è tra i ‘nuovi interventi da progettare a valere delle risorse 2022 di Anas’. Quindi siamo ancora all’anno zero, neanche all'affidamento della progettazione. Su questo presenterò una specifica interrogazione”.

Anche la Senatrice del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo è intervenuta su questo argomento sottolineando l’importanza della riduzione dei pedaggi ma senza che venga intaccata la qualità degli interventi di manutenzione. Ha infatti evidenziato l’importanza del servizio da fornire per un tratto autostradale così importante e al centro dell’attenzione in questo momento