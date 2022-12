Il Presidente della Regione Marco Marsilio ha comunicato che tornando da Bruxelles mentre si recava al Fatebenefratelli per visitare uno stretto congiunto sottoposto a un intervento chirurgico, è scivolato cadendo rovinosamente.

La caduta ha provocato una frattura del perone all’altezza della caviglia sinistra.

In seguito alla frattura è stata applicata una valva gessata in attesa che il riassorbimento dell’edema consenta l’intervento chirurgico per la riduzione della frattura.