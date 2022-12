Il 7 dicembre la De Micheli sarà L'Aquila per presentare il suo libro

La parlamentare del Partito Democratico e candidata alla segreteria nazionale Paola De Micheli sarà a L'Aquila il 7 dicembre, all'interno della Libreria Colacchi, di Corso Vittorio Emanuele, 5 dalle 16,30 per presentare il suo nuovo libro, appena uscito da edizioni Rubbettino che si intitola "Concretamente - Prima le persone".

Per la De Micheli è un ritorno in Abruzzo, terra che frequenta spesso e di cui si è lungamente occupata nelle vesti di sottosegretaria e successivamente come commissaria straordinaria per la ricostruzione del sisma in centro Italia del 2016.

L'ex Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti è in corsa per la segreteria del Pd e nel libro ha condensato alcune delle proposte per il rilancio dell'azione politica del partito che confluiranno nella mozione.

Non soltanto una riflessione critica con le ragioni della recente sconfitta elettorale, ma soprattutto una serie di azioni per rimettere al centro gli iscritti e i militanti nella comunità democratica e le idee per una sinistra progressista e moderna.

A partire dalla questione del lavoro e dalla necessità di scrivere un nuovo statuto dei lavori, realmente rappresentativo delle trasformazioni intervenute negli ultimi anni.

La conversazione, che si concluderà alle ore 18, sarà presentata dalla Consigliera comunale Stefania Pezzopane che ha collaborato con l’on Paola De Micheli sulle problematiche della ricostruzione e delle infrastrutture.