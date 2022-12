Provincia, previste risorse per laboratorio agroalimentare dell’I.I.S. “Da Vinci-Colecchi” di L’Aquila

L’amministrazione provinciale di L’Aquila provvederà alla realizzazione di un nuovo laboratorio agroalimentare a servizio del I.I.S. “Da Vinci- Colecchi” di L’Aquila, nella sede di Colle Sapone, con impegno di risorse stimate in circa 60 mila euro, che saranno impegnate nel corso del prossimo anno 2023.



Ad annunciarlo è Vincenzo Calvisi, vice presidente della provincia con delega edilizia scolastica.



“Abbiamo svolto un tavolo tecnico, alla presenza del dirigente del dirigente del settore edilizia scolastica Alessia Fagnani e della dirigente scolastica Elisabetta Di Stefano, che ringrazio,definendo le rispettive competenze, essendo la scuola destinataria di un finanziamento ministeriale per l’acquisto di attrezzature”.



“Il nuovo laboratorio, che affiancherà quelli già esistenti per prodotti caseari e di serra – conclude Vincenzo Calvisi - consentirà all’istituto di potenziare la propria offerta didattica, grazie alla realizzazione strutture alimentari multiuso ed unbirrificio didattico, a beneficio degli studenti dell’ indirizzoagrario-forestale”.