Next Appennino, dal cratere alla ripartenza: presentati gli esiti dei bandi

Questa mattina sono stati presentati gli esiti dei Bandi Next Appennino nell’incontro promosso dalla fondazione Magna Carta: ”Dal cratere alla ripartenza: il PNRR per il territorio".



Nei territori abruzzesi interessati al fondo complementare sono state presentate 686 domande, quindi il 27,04% del totale per un valore complessivo di 790 milioni di euro con la richiesta di 474 milioni di euro di contributi ovvero il 31,81%.



Un ruolo rilevante nella formulazione di proposte progettuali è stato quello dellle grandi imprese presenti nel territorio aquilano in particolare quelle del settore farmaceutico.



In Abruzzo sono state presentate 8 domande su 15 complessive corrispondenti ad un investimento di 315 milioni di euro per una richiesta di finanziamento pari a 125 milioni di euro, 46,89 % del totale e 156,23 della totale dotazione finanziaria.

“Bisogna continuare a lavorare e fare in modo di seguire anche poi l'assegnazione di questi soldi, siamo ancora alla presentazione delle domande, e soprattutto che poi i progetti siano all'altezza delle domande. Però noi sappiamo già da ora che c’è la possibilità che 2500 milioni vengano messi a terra, cioè che i soldi previsti dal bando possano generare diciamo un investimento pari a questa cifra e sappiamo che delle domande presentate il 27% provengono dalla parte abruzzese del cratere. Tutti questi non sono dati scontati e la fondazione diciamo ha dato una mano, e la commissione ha fatto bene il suo lavoro” dichiara il presidente della fondazione Magna Carta, Gaetano Quagliariello.