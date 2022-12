Il Pd lancia due incontri per il percorso tematico sulle scuole

Il Partito democratico ha annunciato l'inizio del percorso tematico sulle scuole aquilane che si comporrà di due incontri: lunedì 12 dicembre alle ore 18 a Paganica, presso la sala civica all'interno della Villa Comunale; il secondo a Sassa il 12 gennaio.

Alla discussione, aperta alla cittadinanza, con i comitati nati nel 2009 e i rappresentanti dei genitori, sono stati invitati anche il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il Vice Sindaco e Assessore alla ricostruzione dei Beni Pubblici Raffaele Daniele, e l'Assessore alle Opere Pubbliche Vito Colonna.

Per i Dem è necessario che il 2023 aquilano possa essere ricordato come l'anno delle scuole, non soltanto a parole ma con atti reali cui seguano fatti concreti. Il tema coinvolge l'intero territorio comunale, da est a ovest, con problematiche analoghe lungo due traiettorie molto chiare: da una parte la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati nel 2009, con sistemi sicuri, moderni, inclusivi ed energeticamente sostenibili; dall'altra la sicurezza delle strutture Musp, da garantire per gli anni in cui saranno ancora destinati ad ospitare la popolazione scolastica.