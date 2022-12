Presentata la costituente progressista del Pd "L'Aquila Domani"

Con il progetto L’Aquila Domani, costituente progressista, il Partito Democratico dell’Aquila, inizia il nuovo percorso di rifondazione, partendo dall’ascolto dei territori. Una costituente, come detto dal segretario Emanuela Di Giovambattista, il cui percorso "è stato condiviso e votato dall’assemblea degli iscritti e che si va ad intersecare con quello del partito a livello nazionale" anche se quello presentato stamane in conferenza stampa, sarà incentrato per ovvie ragioni sui problemi del territorio.

Un partito quello del Pd aquilano che ha espresso la volontà di aprirsi alle intelligenze della città, senza aver paura delle contaminazioni. La costituente progressista, infatti, sarà aperta a tutti coloro che vorranno aiutare nella ricomposizione di un partito uscito a pezzi dal confronto elettorale di giugno.

“Si tratta di un percorso di riapertura – ha detto Nello Avellani, che guiderà la costituente progressista L'Aquila Domani - ma di ricostruzione di un partito nuovo che sia socialista e di sinistra, aperto a tutte e tutti coloro che vorranno dare un contributo, una mano”.

Per Avellani è necessario ripartire dai territori: “Abbiamo già da lunedì 12 le prime iniziative a Paganica dove ci sarà una prima assemblea sulla ricostruzione mancata delle scuole che poi verrà ripetuta a Sassa il 12 gennaio, oltre una serie di altri appuntamenti che serviranno per iniziare ad affrontare i temi strategici del territorio perché poi, l'idea di questa costituente è quella di costruire un'alternativa vera alla destra che in questo momento è al governo della città, andando ad aggredire alcuni temi che noi riteniamo, come si diceva, strategici e provando anche a fare una proposta concreta alle cittadine e ai cittadini” ha concluso Avellani.