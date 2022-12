Nasce "Parte da noi L'Aquila", il comitato dei sostenitori della Schlein

In seguito alla candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico, annunciata domenica 4 dicembre al Monk di Roma, nasce il comitato “Parte da noi! L’Aquila e provincia de L’Aquila” per raccogliere le adesioni e le proposte dei cittadini interessati al percorso avviato dalla Schlein e mettere in rete le energie interessate a questa proposta.

I promotori del comitato Serena Cenatiempo e Luca Barbetta seguono da tempo la Schlein nel suo percorso politico, prima da parlamentare europeo, poi da vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e ora da deputata.

La mozione congressuale presentata dalla Schlein è incentrata su temi quali la giustizia sociale e climatica e il contrasto alle diseguaglianze, lei stessa nel suo discorso del 4 dicembre ha dichiarato:

“Qui non è questione di quanto vogliamo essere riformisti o quanto vogliamo essere radicali, ma di rispondere a una domanda: come cambiamo un modello di sviluppo che si è rivelato insostenibile perché aumenta le diseguaglianze e nel contempo sfrutta in modo insostenibile le risorse del pianeta?”.

I temi della mozione non sono nuovi alla candidata alla segreteria, fra le battaglie della Schlein troviamo l’impegno impegno in Europa per la riforma del “Regolamento di Dublino” sulle problematiche dell’immigrazione così come le misure di welfare sociale in Emilia-Romagna sotto la sua vicepresidenza (10 milioni di euro a Comuni e Unioni per gli interventi di manutenzione delle case popolari, 14 milioni di investimento per sostenere comunità energetiche, 7 milioni di euro di contributi straordinari per abbattere le liste di attesa nei nidi, per citare alcuni esempi).

I promotori del comitato hanno dichiarato:

“Ritrovare un’identità chiara attorno ai temi “clima, lavoro e diseguaglianze”, far emergere donne e giovani, circondarsi delle persone più competenti, invece che di quelle più fedeli, questi alcuni dei tratti della proposta Schlein per costruire un Partito Democratico aperto, accogliente, utile, radicato nei bisogni delle persone. Dall’istante in cui Elly Schlein ha sciolto le proprie riserve e si è candidata alla segreteria del Partito Democratico abbiamo iniziato a ricevere attestazioni di stima e manifestazioni di interesse alla sua proposta da cittadini e cittadine della città de L’Aquila e della provincia; si tratta di un interesse transpartitico, che travalica i confini degli iscritti al Partito Democratico.”

È possibile contattare il comitato tramite telefono o WhatsApp al numero +39 327.0843125, all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , o attraverso la pagina social https://www.facebook.com/partedanoiAQ

