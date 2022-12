Presentata la "Fase 2" del Programma Speciale di Ricostruzione di Campotosto (Aq)

Partito due anni fa, il percorso del Programma Straordinario di Ricostruzione di Campotosto si amplia e ramifica.

Lo strumento di programmazione, infatti, è in procinto di essere esteso esteso anche alle frazioni del Comune dell'Alta Valle Aterno alle prese con la dupolice ricostruzione successiva ai terremoti del 2009 e 2016/2017.

Il nuovo PSR di Campotosto, è stato spiegato nel corso dell'evento di presentazione a cui era presente anche il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini, è stato costruito all'insegna della partecipazione.

"È uno documento dinamico - ha detto il Sindaco di Campotosto Ercole Di Girolami - e potrà essere migliorato anche in futuro recependo ulteriori proposte".

Intanto, in una decina di giorni, il documento, per come è concepito allo stato attuale, sarà portato in Consiglio Comunale per l'approvazione.

"Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale - ha dettagliato il Commissario Giovanni Legnini - il fascicolo approderà sul tavolo dell'Ufficio Speciale Ricostruzione e si andrà a chiudere, nei tempi più brevi possibili, la partita della fase programmatoria della ricostruzione".

Tra le architravi fondamentali di questa versione aggiornata del PSR di Campotosto c'è la volontà di allargare la realizzazione dei sottoservizi a tutte le frazioni del Comune e poi la decisione di dividere le zone da ricostruire non in "ambiti" ma in "aree storiche".

Questo, per riuscire a meglio mantenere quelle che sono state definite "note caratteristiche della tradizione".

Il documento puntualizza anche una serie di interventi che servirebbero per minimizzare i problemi che le ditte edili si trovano a dover fronteggiare nel momento in cui scelgono di lavorare a Campotosto.

Nel Programma è definita sia la volontà di attrezzare uno spazio per lo stoccaggio di materiali e per la sosta dei mezzi, sia di risolvere il nodo della ricettività dedicata agli operai attivi sui cantieri sia ancora di infrastrutturare un hub per il rifornimento del carburante (dato che ad oggi il distributore più vicino a Campotosto dista una trentina di chilometri).

C'è poi il tema delle viabilità alternative che dovranno essere messe in opera per garantire, una volta partiti i cantieri, sia il procedere degli stessi sia il transito degli abitanti.

Non solo la ricostruzione propriamente edilizia a trovare spazio nel nuovo PSR di Campotosto: ci sono infatti anche idee che si muovono nell'alveo socio-economico e teuristico, per la valorizzazione del bacino lacustre e delle aree montane circostanti (quest'ultimo punto con un progetto che si dovrebbe chiamare "Via della Laga").

Durante la presentazione del nuovo PSR di Campotosto sono stati forniti anche dei dati interessanti ed importanti sul procedere degli iter di ricostruzione.

Anzitutto quella privata.

Per il sisma 2009 ci sono all'incirca un centinaio di interventi da fare (tra aggregati e case singole) con un valore stimato tra 105 e 110 milioni di euro; per il sisma 2016 il numero di interventi si attesta ugualmente sul centinaio con un valore economico più basso, intorno ai 30 milioni.

E poi la ricostruzione pubblica.

L'ingegner Vittorio Fabrizi della struttura commissariale Sisma 2016 ha fatto il punto su alcuni dei dieci progetti rientrati nella cosiddetta "Ordinanza speciale". Praticamente finiti i lavori sull'ex Ospedaletto, ultimato il primo lotto del cosiddetto Margine Urbano (ossia la zona dove si trovava il Comune) e progettato il secondo lotto, in progettazione gli interventi sulla ex scuola.

"Sulle opere pubbliche - ha spiegato il Commissario Giovanni Legnini - le risorse sono abbondanti anche se non esaustive, gli interventi finanziati numerosi, il grado di avanzamento differenziato".

Per la chiesa che insisteva sulla piazza principale di Campotosto, prima di Natale dovrebbero arrivare le tre proposte progettuali tra cui scegliere quella per la ricostruzione effettiva dell'edificio di culto.

Il rifacimento della piazza stessa, poi, sarà successivo alla chiusura della partita riguardante la realizzazione e messa in opera dei sottoservizi.

"Se teniamo questo cronoprogramma - parole di Legnini - la primavera vedrà l'avvio concreto della ricostruzione pubblica".

Intanto, un primo segnale è stato dato con la consegna ufficiale dei lavori (e la posa della prima pietra) per la realizzazione del nuovo Municipio di Campotosto.