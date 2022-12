Il Ministro Musumeci a L'Aquila per la presentazione del secondo Libro Bianco sulla ricostruzione post sisma

Ricostruzioni post calamità naturale, è stato questo il tema al centro della presentazione del Libro Bianco sulla ricostruzione privata dei centri storici nei comuni colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, a rilanciarlo il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, alla sua prima uscita pubblica dopo il conferimento dell'incarico.



“Uno degli obiettivi che il Governo intende raggiungere è quello di mettere mano a un quadro normativo che ci consenta non solo di avere un riferimento omogeneo ma anche di evitare la perdita di tempo nella fase ordinaria." afferma il Ministro.



Per Musumeci “in Italia c’è una mancata cultura della prevenzione non mi stanco mai di dirlo, noi italiani soffriamo di amnesia” per questo secondo il Ministro “smettiamola col professionismo dell'emergenza e passiamo alla prevenzione, cioè alla capacità di individuare dove sta la vulnerabilità del nostro territorio e di intervenire subito”



Il Libro bianco prosegue un lavoro dedicato alla ricostruzione, una vera e propria miniera di dati, dai danni rilevati, alla descrizione dei diversi tipi di interventi di ricostruzione portati avanti per arrivare agli aspetti economici.



L'Aquila rappresenta innegabilmente un modello in tema di ricostruzione e l'esperienza accumulata sul territorio della città capoluogo d'Abruzzo rimane un pezzo fondamentale in quel mosaico che ha la funzione di indirizzare le future operazioni di riedificazione.