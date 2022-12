Palumbo "Buone notizia per il recupero del santuario di Roio", impegno per l'inizio dei lavori a primavera 2023

Giungono buone notizie per quanto riguarda il recupero del Santuario di Roio, frazione dell’aquilano.

Da parte della soprindenza infatti è arrivato il via libera dei lavori che dovrebbero, salvo intoppi burocratici, partire dalla prossima primavera.

A darne notizia è stato il consigliere Stefano Palumbo che ha seguito tutto il complesso iter che finalmente, a 13 anni dal sisma permetterebbe di recuperare uno degli edifici di culto più sentito dalla comunità roiana e non solo.

"Una bella notizia che ho avuto modo di apprendere ieri parlando con il responsabile del procedimento dei lavori di recupero del santuario di Roio il quale mi ha confermato che finalmente dopo più di un anno è arrivato l'ok della Soprintendenza sul progetto di recupero delle parti interne degli affreschi" queste le parole di Palumbo, il quale ha dichiarato di essere riuscito a strappare l'impegno per l'inizio dei lavori nella primaverà del 2023.

Sul piano economico l'intervento consiste in una spesa di circa un milione di euro per completare i lavori interni all'edificio soprattutto la messa in sicurezza degli affreschi, infatti si tratta di portare a compimento l'intervento già effettuato negli anni precedenti grazie a una donazione della Regione Liguria subito dopo il terremoto con la quale sono stati fatti tutti gli interventi strutturali, per questo motivo dall'esterno la chiesa appare perfettamente recuperata.

Il santuario, come ha sottolineato Palumbo, rappresenta un patrimonio artistico davvero molto importante per la frazione di Roio, per la città dell'Aquila e per il turismo religioso