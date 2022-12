L'Aquila Coraggiosa si oppone all'ampliamento della cava di Pescomaggiore, Rotellini e Giannangeli "Zona già fortemente colpita"

Nel pomeriggio di ieri, 14 dicembre, si è riunita la seconda commissione del Consiglio comunale dell'Aquila, che ha competenze sulla gestione del territorio. All'interno della seduta è stato discusso l'ampliamento della cava di Pescomaggiore fino alla località "Piano di Macchia", appartenente al demanio di Filetto.

La maggioranza di centro destra ha espresso in maniera compatta parere favorevole all’ampliamento e dalle opposizioni l’unico voto contrario è stato espresso dal gruppo L’Aquila Coraggiosa.

l consiglieri comunali Simona Giannangeli e Lorenzo Rotellini, esprimendosi su tale questione hanno spiegato le motivazioni del loro voto contrario dichiarando:

"La zona interessata è già fortemente colpita, ci troviamo alle porte del Parco Nazionale del Gran Sasso, zona che in altri posti in Italia verrebbe detta “zona di protezione”. Tutto ciò in Abruzzo non esiste a causa della mancanza della zonizzazione. È chiaro che si sta cavando una montagna intera senza sapere a che punto è il riempimento degli scavi precedenti, perché in commissione non ci è stata data risposta. Mancando un Piano regionale delle attività estrattive la palla passa ora alla Regione ed ai tecnici che dovranno stabilire se si potrà procedere con le nuove estrazioni"

Con queste parole i consiglieri sottolineano l'impatto ambientale di tale disposizione.