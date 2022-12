Umberto Trasatti è il nuovo segretario dello SPI-CGIL dell'Aquila

All’interno del congresso dello SPI-CGIL, svoltosi nella serata di ieri, mercoledì 21 dicembre, Umberto Trasatti, già segretario generale della camera del lavoro della provincia dell’Aquila, è succeduto a Orante Venti assumendo la segreteria del sindacato delle pensionate e dei pensionati della procincia dell'Aquila.

L’elezione di Trasatti si è inserita in un congresso caratterizzato da una ricca discussione e un animato confronto. Nel commentare l’elezione del nuovo segretario dello SPI la CGIL scrive in una nota:

“Umberto Trasatti sicuramente saprà arricchire il mandato che gli è stato affidato dal congresso ieri con la grande esperienza pregressa acquisita in una vita di lavoro nell’organizzazione”

Ai nostri microfoni il segretario neoeletto ha espresso la sua soddisfazione riguardo lo svolgimento dei lavori di questo congresso, che si inserisce in un momento storico di importanza cruciale per quanto riguarda il piano politico e i rapporti sindacali con il governo.

“Il congresso è stato è molto utile” ha dichiarato Trasatti “perché è servito per lavorare alla nostra strategia rivendicativa che continuerà nella nostra lotta per affermare i principi e i valori legati ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e dei pensionati e delle pensionate. Ci soffermeremo in particolare su quello che serve alle classi più deboli, proprio come abbiamo ribadito in sede di congresso, quindi saremo, anche come territorio dell’Aquila, protagonisti nei prossimi mesi e nelle prossime settimane delle battaglie che la CGIL continuerà a promuovere nell’interesse di coloro che rappresenta.”

Inoltre Trasatti ha sottolineato l’importanza delle mobilitazioni che riguardano la fase di approvazione della legge di bilancio, questa è infatti per il segretario la battaglia più dura affrontare in questa fase.

“Abbiamo già protestato a livello regionale e a livello nazionale perché questa legge di bilancio va contro gli interessi che noi vogliamo rappresentare, contro le fasce più deboli della società, poiché reperisce risorse dalle pensioni dei pensionati e delle pensionate che hanno lavorato una per introdurre la famosa flat tax ovvero una norma che in qualche modo diversifica i trattamenti fiscali fai i lavoratori fra i lavoratori. Stanno penalizzando in maniera pesante i lavoratori e lavoratrici i pensionati e le pensionate. Ci troveranno pronti a protestare e a difendere i nostri diritti.” Queste le parole del segretario dello SPI-CGIL Umberto Trasatti