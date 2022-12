Approvata la variazione al bilancio per la cittadella dello sport ed altri interventi

E’ stata approvata questa mattina con il parere favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione la V variazione al Bilancio di previsione 2022/204 – a comunicarlo è il Presidente della I commissione consiliare Livio Vittorini a margine della stessa.

La variazione in questione, illustrata in commissione dal Sindaco Biondi, recepisce la comunicazione del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha autorizzato l'accesso del Comune di L'Aquila alla Procedura semplificata per l'assegnazione di somme a valere sul Fondo Opere Indifferibili in qualità di Soggetto attuatore degli interventi per la Realizzazione della cittadella dello sport di Roio e per la Realizzazione della struttura per la copertura della pista di pattinaggio e dell’area polivalente. Rispettivamente vengono assegnati ai due progetti fondi per ulteriori 143.700 euro e 522.160 euro per una variazione di Bilancio complessiva pari ad € 665.000 circa .

“Chiudiamo l’anno dei lavori della I commissione con un’ulteriore buona notizia per la nostra città ed in particolare con il riconoscimento di fondi finalizzati all’adeguamento dei Quadri Economici delle due opere sopra citate per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. Ringrazio - sottolinea Vittorini - tutti i commissari per questi sei mesi di incessante lavoro in I^ commissione che ha portato ad analizzare, anche in sede congiunta, temi di assoluta rilevanza per la città quali le Comunità energetiche rinnovabili , la Ricostruzione Privata ed il caro prezzi , il Superbonus e l’anno giubilare. Riprenderemo – conclude il Presidente – i lavori ad inizio 2023 con la stessa frequenza ed intensità con l’obbiettivo di coinvolgere ulteriormente nelle sedute gli operatori economici ed il tessuto sociale ed imprenditoriale cittadino .”