Il centro sinistra in Consiglio regionale rivendica lo stanziamento dei fondi a tutela delle disabilità

Il centro sinistra compatto in Consiglio regionale rivendica l'erogazione di 3.562.760 di euro ai 24 Enti capofila in ambito distrettuale sociale a vantaggio dei beneficiari dei contributi per la vita indipendente. Tale disposizione è frutto della mobilitazione e dell'impegno delle Consigliere e dei Consiglieri del Pd, di Legnini Presidente, di Abruzzo in Comune e Gruppo misto sull’erogazione della misura.

“Si tratta di risorse preziosissime perché consentiranno a chi ha gravi disabilità di avere un sostegno economico per migliorare le proprie condizioni di vita e guadagnare maggiore autonomia, sostenendo le famiglie di appartenenza - spiegano i consiglieri Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Marianna scoccia e Sandro Mariani - In occasione dell’assestamento di bilancio, a novembre, abbiamo chiesto che le risorse fossero potenziate in modo che potessero essere pagate tutte e 400 le domande giunte e nessuno venisse lasciato indietro. Così è stato ed è del 27 dicembre la determina che assegna i fondi agli Ecad che ora potranno procedere a distribuirli a tutti i beneficiari. Era un tema che abbiamo sostenuto fortemente e continueremo a farlo. In sede di bilancio, infatti, chiederemo che le risorse per il 2023 attualmente pari a 2,4 mln siano aumentate e parificate a quelle totali del 2022, affinché non si corra più il rischio che disabili così gravi restino senza queste essenziali coperture”.