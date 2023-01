Proroga triennale per i tribunali a rischio chiusura. C'è l'endamento di Sigismondi e Liris

“Proroga triennale e immediata riapertura delle piante organiche del personale amministrativo dei quattro tribunali abruzzesi a rischio chiusura. E’ questo, in sintesi, il testo dell’emendamento al decreto Milleproroghe, già depositato, a nostra firma”.

Lo annunciano i senatori di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris. “Il Milleproroghe è lo strumento adatto per riaffrontare la problematica dei nostri fondamentali presidi di giustizia – dice Sigismondi - con l’obiettivo di centrare la definitiva soluzione, la cui discussione si è avviata con il recente incontro, del 20 dicembre scorso – ricorda - con il ministro Carlo Nordio ed il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove – e durante il quale è emersa la necessità di un maggior lasso temporale per addivenire alla migliore intesa”.

“Il decreto Milleproroghe – precisa Liris – il cui iter è partito il 21 dicembre – esattamente un giorno dopo l’incontro con il Ministro e, dunque, con un tempo troppo ristretto per poter intervenire direttamente sul testo - è arrivato al vaglio del Senato il 3 gennaio e la prossima settimana sarà discusso nelle due commissioni permanenti, Bilancio – di cui sono membro – e Affari Costituzionali.

Sono certo che, in fase di esame, la ratio della nostra istanza troverà unanimi le volontà politico-istituzionali”. “A chi in questi giorni - concludono i due parlamentari abruzzesi- ha tentato di innescare una strumentale polemica sull’assenza di tutela dei nostri Tribunali all’interno del Milleproroghe, facciamo sommessamente notare che, invece, come sempre, c’è programmazione, coerenza e concretezza”.