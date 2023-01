Marsilio scrive a Sangiuliano per salvare palazzo Pica Alfieri

Il Presidente della Regione Marco Marsilio invoca l’aiuto del Ministro Sangiuliano per salvare Palazzo Pica Alfieri.

Il primo piano dello stesso infatti era stato messo in vendita dal marchese aquilano Fabrizio Pica Alfieri per una somma che ammonta a circa 5 milioni di euro. Il marchese inoltre, sottolineando l’importanza artistica dell’appartamento nobiliare e l’importanza dello stato nella restuarazione dell’immobile, aveva evidenziato che le istituzioni pubbliche hanno la possibilità di esercitare il diritto di prelazione su di esso.

Marsilio, cogliendo al balzo l’invito di Pica Alfieri, ha inviato una lettera al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con la quale nell’esprimere “preoccupazione per le sorti di un bene architettonico e culturale di particolare pregio che in questi anni ha assunto anche un rilevante ruolo sociale per la Città dell’Aquila e per i suoi concittadini”, chiede al Ministro “di porre in essere ogni utile iniziativa affinché il Ministero della Cultura, nel rispetto dei tempi e delle condizioni previste dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, possa manifestare l’interesse ad esercitare il diritto di prelazione”.

L’obiettivo del presidente Marsilio è che il prestigioso edificio, splendidamente restaurato a seguito dei gravi danni provocati dal terremoto del 2009, possa continuare a rappresentare un vero e proprio gioiello fruibile a tutti gli abruzzesi.