II Prefetto Torraco ha approvato l'aggiornamento del Piano provinciale di Difesa Civile

Il Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco, dopo un articolato processo di confronto ed analisi del testo che ha coinvolto tutte le Istituzioni attive a livello locale nel sistema di coordinamento della difesa civile, ha approvato l’aggiornamento del Piano provinciale di Difesa Civile.

Il Piano si prefigge lo scopo di coordinare ed armonizzare le procedure di intervento che dovranno essere poste in atto in caso di attacco nucleare/radiologico, chimico e biologico, ed è stato redatto da un gruppo tecnico coordinato dalla Prefettura dell’Aquila e formato da: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, Esercito, Agenzia Regionale di Protezione Civile, Asl, Arta, Croce Rossa Italiana e Centrale Operativa del 118.

La normativa prevede che il Prefetto assicuri il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche al sopraggiungere di eventi naturali o causati dall’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, necessitano di interventi urgenti e coordinati a tutela ed in soccorso della popolazione.