Domani Elly Schlein in Abruzzo. In serata l'evento a L'Aquila

Si avvicina il Congresso del Partito Democratico, mentre il percorso della costituente prosegue e le primarie sono sempre più imminenti. All'interno di questo "tempo forte" del Partito Democratico si infittiscono le iniziative e gli incontri delle sezioni e le visite dei leader.

All'interno di questa agenda si inserisce la visita in Abruzzo della candidata alla segreteria del Partito Democratico Elly Schlein, fissata per la giornata di domani, Giovedì 19 gennaio 2023.

La visita all'interno della regione si strutturerà tre eventi a sostegno di Elly Schlein con la presenza della deputata. Ad annunciare il programma è il coordinamento Parte Da Noi - Abruzzo in vista dei congressi dei circoli Dem e delle primarie del 26 febbraio.

La Schlein sarà alle 16 a Francavilla Al Mare (CH) al Foyer dell’Auditorium Sirena per un incontro con il mondo delle associazioni culturali e di promozione sociale. Alle 17.30 parteciperà all’incontro pubblico a Pescara all’Auditorium Cerulli e alle 20.30 alla tappa conclusiva all'Aquila presso la Sala della Cgil in via Saragat.