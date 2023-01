Massimo Verrecchia nuovo capogruppo di FDI in Consiglio regionale

I Consiglieri regionali del gruppo di Fratelli d’Italia, Umberto D’Annuntiis, Marco Marsilio, Marco Cipolletti, Leonardo D’Addazio e Massimo Verrecchia, si sono riuniti questa mattina per la scelta del nuovo Capogruppo, a seguito della nomina di Mario Quaglieri quale componente della Giunta regionale e alla sua successiva sospensione dalla carica di Consigliere.

Il gruppo consiliare ha eletto Verrecchia quale capogruppo e D’Annuntiis vice capogruppo.

E’ stata comunicata anche la ripartizione dei Consiglieri di Fratelli d’Italia all’interno delle Commissioni consiliari.

Commissione Bilancio: Verrecchia e Cipolletti;

Commissione Territorio: D’Annuntiis;

Commissione Agricoltura: Cipolletti;

Commissione Politiche europee: D’Addazio;

Commissione Sanità: D’Addazio, Verrecchia e Cipolletti.

A questo proposito, nei prossimi giorni, il Presidente del Consiglio regionale procederà a riconvocare, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento interno, la Quinta Commissione per ricostituire l’Ufficio di Presidenza con la rielezione del Presidente in sostituzione di Mario Quaglieri.

Commissione Vigilanza: Verrecchia e Cipolletti;

Commissione speciale sul fenomeno immigratorio e lavoro sommerso: D’Addazio;

Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato: D’Annuntiis;

Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica: D’Addazio;

Giunta per il Regolamento: Verrecchia.