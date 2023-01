Paolucci sulla sanità regionale "La CdC certfica il deficit strutturale della sanità"

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, è tornato a denunciare il deficit strutturale della sanità abruzzese.

in particolare l’intervento di Paolucci fa riferimento alla Relazione della Corte dei Conti sullo stato finanziario del servizio sanitario regionale. Questo documento infatti certifica quanto denunciato dall’opposizione ovvero che il deficit della sanità in Abruzzo è strutturale e che i costi non sono compatibili con la sostenibilità del servizio, questo a prescindere dalla gestione dell'emergenza covid.

Per il capogruppo dem la causa di tale condizione è dovuta alla mancanza di programmazione, dalla quale deriva il fatto che ci sono minori servizi, costi alle stelle, pazienti in fuga e investimenti fermi.

“Nonostante la mole delle risorse che ha avuto a disposizione a fronte della pandemia, il Governo regionale in questi quattro anni non ha programmato nulla – incalza Paolucci - e in assenza di atti e provvedimenti, non solo i servizi sono diminuiti in modo considerevole, ma sono lievitati tutti i costi e gli abruzzesi sono costretti ad andarsi a curare fuori, anche a causa delle lunghe attese delle prestazioni, anche quelle oncologiche. Mentre ciò accade, centinaia di milioni di euro per la rete ospedaliera restano fermi. Questa è la sanità abruzzese dopo quattro anni di centrodestra, un salto indietro di almeno dieci anni che la comunità non merita”.