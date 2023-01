Polemiche sulla sicurezza nel carcere delle Costarelle, F'dI risponde alle preoccupazioni

Si alza la polemica sull'ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale, dalla consigliera Stefania Pezzopane, riguardante la richiesta di un aumento dell'organico nel carcere "Costarelle" dell'Aquila. Interviene nella discussione, il portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, Michele Malafoglia,

“Aumento delle assunzioni di agenti di polizia penitenziaria e protezione della normativa sul carcere duro: sono questi i fatti del governo Meloni per combattere la mafia in Italia e sostenere le forze dell’ordine nel loro difficile lavoro quotidiano a servizio della collettività. Azioni che oggi, all’indomani della cattura del boss Matteo Messina Denaro, appaiono ancora più lungimiranti e corrette.

La giaculatoria del consigliere comunale del PD Stefania Pezzopane, alla luce di ciò, appare anacronistica e pretestuosa”,. “All’Aquila, che ospita una delle dodici carceri italiani di massima sicurezza e in cui, evidentemente per la sua affidabilità, sono transitati decine e decine di soggetti che non hanno più potuto oltraggiare, ferire e colpire le nostre comunità

È necessario proteggere e sostenere il personale del nostro carcere e valorizzare il loro impegno e tanto è negli intenti del nostro partito, ma non si può giocare con l’emotività delle persone e con le loro legittime preoccupazioni, millantando allerta sicurezza come fatto da Pezzopane che, dopo essere stata per anni, da pluriparlamentare, la grande assente sul tema sicurezza, oggi decide di invitare il sindaco Biondi a occuparsi del rafforzamento dell’organico delle Costarelle”.

“Non possiamo, dunque, che condividere le parole del segretario generale del sindacato autonomo polizia penitenziaria, Donato Capece, che ha ricordato il delicato ruolo delle donne e degli uomini del Corpo, mai valorizzati dai precedenti governi. Ricordo, infine, a Stefania Pezzopane, l’impegno dell’Amministrazione comunale a guida Biondi che, solo qualche giorno fa ha annunciato un anno di eventi di sensibilizzazione proprio sulla lotta alla mafia e che talmente tanto tiene alla cultura della legalità da aver portato all’Aquila la XXXI edizione del premio Borsellino.

Dobbiamo spiegare a Stefania Pezzopane di cosa si tratta?”: conclude il portavoce.