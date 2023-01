Cento giorni di Governo Meloni: Fratelli d'Italia fa il punto sui risultati per l'Abruzzo

Tribunali, sicurezza, infrastrutture, post sisma, sono solo alcuni dei macro temi che, guardando all'Abruzzo, hanno caratterizzato l'azione dei gruppi di Fratelli d'Italia alla Camera ed al Senato durante i primi cento giorni del Governo guidato da Giorgia Meloni.

Il punto della situazione in una conferenza stampa a Palazzo Emiciclo a L'Aquila, organizzata dal gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale.

Presenti Deputati e Senatori eletti in Abruzzo (Guerino Testa, Rachele Silvestri, Fabio Roscani, Etel Sigismondi e Guido Liris) il sindaco dell'Aquila Pielruigi Biondi ed il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan.

“II caro energia e la situazione pregressa - spiega Malan - ci hanno fatto fare una partenza in salita, ma è stata una partenza positiva perché siamo riusciti a fare degli importanti interventi di realizzazione, ovviamente iniziale, del programma col quale ci siamo presentati e sul quale abbiamo avuto la fiducia degli elettori”.

“In particolare - continua il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato - gli interventi a favore delle famiglie, delle fasce sociali più deboli e facendo fronte al caro energia”.

“Riguardo all’Abruzzo - ancora parole di Malan - i Senatori Sigismondi e Liris hanno fatto un grande lavoro, e proprio in questi giorni sono impegnati nei lavori delle Commissioni sui vari decreti che abbiamo allo studio”.

“Abbiamo collaborato con il presidente Marsilio per le esigenze di questo territorio, che riteniamo estremamente importante”.

L'azione del Governo - è stato spiegato in conferenza stampa dai Deputati e Senatori eletti sul territorio regionale - frutto di una interlocuzione continua e diretta con i territori, con le amministrazioni locali e con le altre componenti del centrodestra al governo della Nazione.

Nel dettaglio, a proposito della situazione dei Tribunali di Avezzano Sulmona, Lanciano e Vasto (a rischio soppressione) è stato ricordato l'incontro con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e l'inserimento, nel Milleproroghe, di un emendamento per un allungamento triennale delle possibilità operative dei quattro Palazzi di Giustizia.

"La proroga non è una soluzione - ha ribadito il Senatore Sigismondi - ma la presa di posizione del Governo sull'importanza della giustizia di prossimità fa ben sperare per una soluzione definitiva e positiva della situazione".

Sul tema della sicurezza è stato ricordato come in Legge di Bilancio siano stati messi 45 milioni per la videosorveglianza che andranno ai Comuni che parteciperanno ai bandi ministeriali.

E poi le infrastrutture.

Per le autostrade A24 ed A25 si è evitato l'aumento dei pedaggi, ed anzi si sta provando ad intraprendere un percorso per la loro riduzione.

L'A14 è invece al centro dell'attenzione per la terza corsia e, uscendo dal novero autostradale, sono stati anche sciolti dei nodi di lungo corso che riguardavano l'Asse Attrezzato.

Mobilità non solo su asfalto, ma anche su ferro: la Pescara-Roma è stata ribadita come una priorità. 1,7 miliardi sono disponibili, altri 5 ne servono ed è stato chiesto che siano trovati.

E per avere un Abruzzo pienamente accessibile - è stato detto - il tema della ferrovia L'Aquila-Roma è complementare.

C'è attenzione poi sul tema dei ristori per gli operatori del turismo invernale che, praticamente fini ad oggi, hanno dovuto fare i conti con una stagione senza neve.

E ancora, tanti gli impegni presi e rispettati in materia di ricostruzione, guardando sia al post sisma 2009 che 2016/2017.

"Nella Finanziaria - spiega il senatore Guido Liris - abbiamo ottenuto più di 50 milioni per quanto riguarda la città dell'Aquila, ulteriori milioni per il Cratere per la tenuta del bilanci delle realtà comunali. E poi azioni sulle piante organiche della ricostruzione 2009, piante organiche della Ricostruzione 2016/2017”.

E poi il nuovo Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016/2017: "La nomina di Guido Castelli, che segue quella di Giovanni Legnini - dichiara Liris - va in continuità rispetto a un lavoro svolto, ma è un Governo che ci mette la faccia perché il Presidente del Consiglio non si nasconde dietro una nomina che viene dal passato, ma ne sceglie uno che in prima persona rappresenta le volontà, il programma e gli intenti di questo Governo”.

Il Senatore Liris, infine, ha toccato anche il tema del Superbonus.

"Risolvere il problema del Superbonus, ma anche dello sblocco dei cassetti fiscali - il suo commento - può significare il bene della ricostruzione ed il bene dell’Abruzzo, ma anche il bene dell'Italia".