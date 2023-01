La Commissione di vigilanza e controllo ha verificato l'attuazione di ordini del giorno e mozioni approvati dal consiglio comunale

Il presidente della commissione di Vigilanza e Controllo Stefano Palumbo, comunica quanto segue:

Si è tenuta questa mattina una commissione di vigilanza e controllo sulla verifica dell'attuazione di ordini del giorno e mozioni approvati dal consiglio comunale, in ottemperanza all'art. 18 del regolamento. “È mia intenzione portare avanti rigorosamente nel corso della consiliatura l’attività di verifica semestrale che il regolamento assegna alla commissione da me presieduta.

È un lavoro che risponde all’esigenza di dare dignità ed efficacia alle iniziative dell’organo consiliare, monitorando che venga dato seguito agli atti di indirizzo da esso prodotti.

In particolare, nel corso dei primi 6 mesi del nuovo governo cittadino sono stati approvati 11 tra ordini del giorno e mozioni (clicca qui); di questi 5 erano stati già assegnati agli assessori e ai dirigenti competenti per la loro attuazione, mentre per i restanti 6 si è provveduto solo nella giornata di ieri, a dimostrazione di come la convocazione della commissione abbia svolto una positiva azione di stimolo ad agire.

Sarà mia cura chiedere all’amministrazione che da qui in avanti sia garantita una maggiore tempestività”