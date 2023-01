Il Dl Ricostruzione in discussione nella VIII commissione permanente del Senato

“Proseguono i lavori sul Dl Ricostruzione in seno all’VIII commissione permanente del Senato, Ambiente e Lavori pubblici, un provvedimento particolarmente importante che attesta, ancora una volta, l’attenzione che il governo Meloni ha sulla complessa e delicata tematica del sisma”.

E’ quanto dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia e capogruppo della stessa Commissione, Etelwardo Sigismondi, oggi relatore del ddl 462 ‘interventi urgenti in materia di ricostruzione’.

“Al decreto legge in discussione si uniscono tutte le altre misure inerenti la ricostruzione contenute già nella legge di Bilancio – prosegue – e ritengo che il Dl Sisma sia una occasione da cogliere per introdurre semplificazioni, rimuovere tutti gli ostacoli che stanno rallentando lo svolgimento delle procedure e per affrontare il tema della stabilizzazione del personale impegnato negli uffici della Ricostruzione per non disperdere le professionalità acquisite".

"Siamo ad un passaggio importante – evidenzia il Senatore - che ci vede impegnati, in questi giorni, con le audizioni dei vari attori della ricostruzione al fine di ottimizzare e coniugare le esigenze delle specifiche realtà e per giungere all’elaborazione di un testo ampiamente condiviso e utile alle amministrazioni per sbloccare i cantieri ancora fermi. Abbiamo fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì prossimo, 27 gennaio”, conclude Sigismondi.