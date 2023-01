Sottosegretario D'Eramo: "positivo confronto con sindaco Avezzano"

Positivo confronto con sindaco Avezzano. Nei prossimi giorni incontrerò altri sindaci per affrontare al meglio insieme le sfide che attendono la nostra agricoltura "Un confronto utile e costruttivo nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi strategici per il settore primario, come le agroenergie, le infrastrutture agricole e l'agricoltura di montagna". Lo ha detto Luigi D'Eramo, sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, al termine dell'incontro avuto oggi con il sindaco di Avezzano (Aq) Gianni Di Pangrazio, insieme al Vice presidente della Giunta regionale abruzzese, Emanuele Imprudente.

"Nei prossimi giorni - ha aggiunto il sottosegretario - incontrerò gli altri sindaci della Marsica e dell'Abruzzo, così da poter condividere insieme a loro un metodo di lavoro che consenta di affrontare le priorità e le grandi sfide che dovrà affrontare nei prossimi mesi il settore, che è centrale per la nostra regione. Tra queste la necessità di puntare su opere, infrastrutture e nuove tecnologie che consentano all'agricoltura di usare al meglio le risorse a disposizione, tutelare le eccellenze dei nostri territori e rendere il comparto sempre più competitivo".