Ritardi sul bilancio regionale: arrivano le critiche dell'opposizione e la replica di Sospiri

“Ennesima cantonata della Giunta regionale di centrodestra, che questa volta sbaglia addirittura la stesura della Legge di Bilancio. Un errore clamoroso a causa del quale il testo, approvato a dicembre, ancora non può essere pubblicato sul BURAT. Questo si traduce in 6 miliardi di euro fermi al palo e l’Ente regionale in gestione provvisoria” ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari.



Ed aggiunge: “Siamo davanti alla più totale incapacità di gestire la Regione Abruzzo e le sue casse pubbliche. Il centrodestra si dimostra ancora una volta inadeguato. Purtroppo questo grave errore crea numerosi disagi per i Comuni che attendono i finanziamenti stanziati in sede di Bilancio, ma che non possono predisporre il proprio bilancio perché non vi è l’ufficialità della Legge. Ma anche per tutte quelle famiglie che, grazie al Movimento 5 stelle, hanno ottenuto un aiuto per il caro energia ma che oggi, a causa dell’inettitudine del centrodestra, dovranno attendere ancora più del dovuto. In Regione Abruzzo non ricordo un precedente simile a questa imbarazzante situazione. Purtroppo questo è lo scotto da pagare per un bilancio approvato in pochissimo tempo a causa dei ritardi della Giunta nel predisporre la documentazione; delle dimissioni tardive dell’Assessore al bilancio, che non ha voluto lasciare la sua poltrona fino all’ultimo giorno utile, e della successiva delega al nuovo Assessore, avvenuta dopo scontri e rimpalli all’interno della maggioranza."



Per Pettinari si tratta della "peggiore figura politica di sempre! E a pagarne le spese saranno ancora una volta i cittadini. Se pensiamo che già la Regione Abruzzo negli anni precedenti si è dimostrata lentissima a erogare le somme stanziate dalle leggi di bilancio, sarà ancora peggio quest’anno. Un fallimento su tutta la linea che ancora una volta porta la firma in calce di Fratelli D’Italia, lega e Forza Italia”



Arriva la replica del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri: "nessun ritardo, il bilancio sarà pubblicato con le stesse tempistiche degli ultimi sei anni"

"Non si comprende come mai alcuni consiglieri regionali di opposizione, da ultimo Pettinari, che da anni siedono sugli scranni del Consiglio regionale, si fingano sorpresi per i presunti ritardi di pubblicazione della legge di bilancio. La tempistica è in linea con quella degli ultimi sei anni. Nessuna novità, ne inadempienza”. così risponde alle critiche degli ultimi giorni Sospiri



“Con l’aggiustamento tecnico che sarà presentato domani in Assemblea legislativa, gli uffici regionali saranno in grado di portare la legge in pubblicazione mercoledì o al massimo venerdì. Nel 2018 siamo arrivati al 5 febbraio e non mi pare si levò alcuna alzata di scudi. Cautela e buon senso dovrebbero guidare l’azione politica dei colleghi di opposizione, evitando di farsi smentire facilmente da memorie amministrative formalizzate negli anni”.