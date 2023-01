La Vice Presidente del Parlamento Europeo Pina Picerno a L'Aquila

Sabato 4 febbraio alle ore 18:00 sarà a L’Aquila la Vice presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno a sostegno di Stefano Bonaccini candidato alla Segreteria nazionale del Pd.

“Picierno è una donna da combattimento come lo sono io. Come tutta la squadra che stiamo definendo insieme". Lo ha detto proprio il candidato alla segreteria Pd, Stefano Bonaccini, annunciando il tandem con Pina Picierno per la corsa alla segreteria del Pd.

"Pina è donna, giovane, eletta al sud. Averla qua è la conferma della dimensione europea" queste le parole della Consigliera comunale Stefania Pezzopane, la quale ha inoltre spiegato che all'interno dell'iniziativa del prossimo sabato verranno affrontati molteplici temi come le emergenze sociali ed economiche, il programma politico a sostegno del candidato Segretario Stefano Bonaccini, il tema del no all’autonomia differenziata del governo Meloni, la riorganizzazione del nuovo Pd ed altri temi di attualità politica.

L’incontro che si terrà al Centro Servizi del Volontariato in Via Saragat, è organizzato dal Comitato L’Aquila per Bonaccini Segretario e la partecipazione è aperta a tutti.