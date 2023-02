Articolo Uno Abruzzo non parteciperà alla fase congressuale del Partito Democratico, è quanto emerso dall’assemblea regionale svoltasi il 27 gennaio.



La motivazione sta nel depotenziamento della fase congressuale stessa “rispetto alle aspettative iniziali e alle necessità del Paese, anche per il prevalere di resistenze all’interno del Partito Democratico contrarie all’esigenza di un reale cambiamento e di una vera e propria rifondazione di un nuovo soggetto della sinistra italiana, riproponendo invece l’attualità del Partito a “vocazione maggioritaria” e dello “spirito del lingotto”, così è riportato nel documento di sintesi dell’assemblea regionale, votato da tutti i dirigenti con sole due astensioni e inviato Segretario Nazionale di Articolo Uno, alla Segreteria Nazionale di Articolo Uno e al Segretario Regionale del Partito Democratico.



Il documento riporta le riflessioni del gruppo dirigente di Articolo Uno, deluso di fatto dal mutare delle modalità di ricostruzione del Partito Democratico.

Lo stesso Letta buttò giù le premesse del congresso affermando di avviare una fase che avrebbe avuto l’ambizione di "discutere e cambiare tutto, sino alla ridiscussione di nome e simbolo".

Ad oggi invece assistiamo forse ad un ordinario congresso del Pd, attraverso un sistema di primarie, “con le vecchie regole e con l’elezione del Segretario nazionale nei gazebo e con programmi legati alle candidature ad oggi ancora non depositati”



La critica di Articolo Uno sta anche nelle regole di partecipazione al Congresso, che avrebbero dovuto vedere pari dignità tra gli iscritti dei soggetti politici partecipanti, e che prevedono invece oggi una preiscrizione, entro il 31 gennaio, al nuovo Partito Democratico. Una scelta che sta provocando un allontanamento da parte dei dirigenti e dei militanti di Articolo Uno e delle tante realtà di sinistra civica costruite in questi anni.



E’ con queste premesse che Articolo Uno Abruzzo ha deciso di non partecipare alla fase congressuale del Partito Democratico, “valutando al contempo, nelle prossime settimane, il reale rilancio della Costituente a cui, nei mesi alle nostre spalle, abbiamo provato comunque correttamente a dare una mano in Abruzzo, anche grazie ai buoni rapporti con il gruppo dirigente regionale del PD” viene precisato nel documento.



Comunque l’obiettivo rimane quello di rilanciare un ampio campo progressista, a partire da un rinnovato dialogo con il M5S, in vista delle elezioni che si svolgeranno tra un anno in Abruzzo e di lavorare all’ipotesi della costruzione di una lista a livello regionale, anche partendo dalle forze che con il Pd hanno dato vita a “Italia Democratica e Progressista”.