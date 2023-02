Pina Picerno a L'Aquila per incontrare ed entusiasmare i sostenitori della mozione Bonaccini

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 4 febbraio, la visita dell’onorevole e Vice Presidente del Parlamento Europeo Pina Picerno a L’Aquila a sostegno della mozione di Stefano Bonacini candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico

L'incontro si è svolto all'interno della sala conferenze della Casa del Volontariato in via Saragat dove la Picerno ha incontrato gli iscritti e i simpatizzanti del partito.

Nel corso della serata sono stati trattati i temi più scottanti nel paniere politico di queste settimane, come l'autonomia differenziata e l'istituzione del 41-bis.

"Dobbiamo ritrovare un forte slancio" ha dichiarato la Pircerno riferenzdosi al percorso da svolgere all'interno del suo partito "un bacino democratico capace di essere opposizione nelle aule del parlamento ma anche nel paese, che sia l'alternativa ad una destra brutta, una destra non moderata, una destra radicale che presenta numerose criticità: dalla autonomia differenziata, che rischia di spaccare il nostro paese, all'abolizione del reddito di cittadinanza. Ci serve orgoglio e voglia di essere in campo."

Sul 41 bis la Picerno ha specificato che il PD non si è assolutamente dichirato contrario e non ha mai chiesto la rimozione di questa istituzione, ciò che è accaduto è solamente che alcuni parlamentari Dem hanno deciso di svolgere il prorpio diritto/dovere di vigilare sulla condizione delle carceri, iniziativa che viene portata avanti da molti anni, ad esempio con l'iniziativa organizzata ogni anno dai Radicali del Ferragosto nelle carceri. Nel conclusere su questo tema l'europarlamentare ha dichiarato: "Rispediamo al mittente tutte le strumentalizzazioni che hanno detto in questione, rispettiamo e crediamo nell'istituto del 41-bis"

All'iniziativa ha preso parte anche la Consigliera Comunale ed ex Senatrice, Stefania Pezzopane, fra i più attivi sostenitori della mozione Bonaccini a livello locale.

"Stefano Bonacini merita tutto il nostro supporto" queste le parole di Pezzopane " ci auguriamo che sia il primo passaggio, quello dedicato agli iscritti e alle iscritte, sia il secondo, quello largo e di partecipazione pubblica, premi questo nostro esponente presidente della regione Emilia-Romagna, storico dirigente del nostro partito. Stefano Bonaccini è una figura capace di attrarre capace di creare grandi coalizioni come quella con cui governa. Tutti elementi che fanno ben sperare."