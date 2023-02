Autonomia Differenziata, dubbi e perplessità

L’autonomia differenziata è il riconoscimento, da parte dello Stato, di una peculiare specificità di un territorio, attribuisce in via esclusiva alla regione una potestà legislativa e quello che più interessa è che c’è anche il trasferimento delle risorse finanziarie. Le regioni potrebbero chiedere di trattenere buona parte del gettito fiscale relativo ai cittadini ed alle imprese che sono residenti, o hanno sede, in quella regione. Come se i cittadini fossero abruzzesi, prima che italiani. In tal modo, si calcola, verrebbero meno miliardi l’anno dalle casse dello Stato.

Ma quali sono i vantaggi che porterebbe alle Regioni? Chi è a favore dell’Autonomia Differenziata dice che trattenere buona parte del gettito fiscale nel territorio significherebbe maggiore efficienza ed efficacia nella realizzazione di servizi per i propri cittadini. Come se non dipendesse dalle scelte, ma dalla disponibilità economica Ecco spiegato perché nonostante le risorse per quelle regioni svantaggiate diminuirebbero, la potestà legislativa consente comunque di fatto un rafforzamento del controllo politico dell’elettorato e la gestione diretta dei soldi.

Già oggi il divario è molto forte: Lo Stato spende per un cittadino del Centro-Nord circa 17mila euro, mentre per un cittadino meridionale 13mila. Quindi, se lo Stato volesse spendere la stessa cifra pro capite senza togliere risorse al Nord, dovrebbe mettere a bilancio circa 80 miliardi in più per il Sud.

Ma questa autonomia differenziata già solo per le intese con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, che puntano ad averla il prima possibile, impoverirebbe le casse dello Stato per circa 190 miliardi che rientrerebbero nel bilancio di queste tre regioni. Questo significa che la forbice si allargherebbe di più, visto che lo Stato sarebbe un passo indietro e quindi di conseguenza meno ospedali, meno scuole, meno infrastrutture, meno asili, meno musei e università.