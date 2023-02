Bullismo e cyberbullismo, Quaresimale: "Alzare il livello di attenzione delle istituzioni"

Azioni prepotenti, violente e intimidatorie. Il bullismo è un fenomeno ancora troppo presente e che online ha conosciuto una impennata, a causa di una sempre più massiccia diffusione dei social network.

Il 7 febbraio, giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, diventa l’occasione per fare il punto della situazione.

L’Istituto Superiore di Sanità ha riportato su Twitter come il 15% degli adolescenti dichiari di esserne stato vittima. Maggiormente colpite risulterebbero essere le ragazze ed i giovanissimi, soprattutto undicenni.

“Il livello d'attenzione delle istituzioni deve rimanere sempre alto”, ha affermato l’assessore regionale all'Istruzione Pietro Quaresimale, che ha confermato il pieno sostengo della Regione Abruzzo ai programmi tesi a prevenire e a promuovere una maggiore sensibilità al problema.

Ne è un esempio la campagna "Abruzzo contro il bullismo" rivolta agli studenti, promossa dall'associazione "Società civile" e finanziata dall’ente regionale e che ha l’obiettivo proprio di avviare politiche di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.

“Il fenomeno non può e non deve essere sottovalutato, - ha aggiunto Quaresimale - gli ultimi dati statistici ci dicono che esso è in crescita e che è necessaria una maggiore sensibilizzazione per una incisiva azione di prevenzione”.

L’assessore ha poi ricordato l’attivazione della Consulta sul bullismo e cyberbullismo con l'intento principale di capire la consistenza del fenomeno nelle scuole abruzzesi, predisporre strumenti di prevenzioni e avviare campagne pubbliche di sensibilizzazione. “Ma la Consulta - ha concluso Quaresimale - dovrà anche essere luogo di confronto e di raccolta di proposte in modo da migliorare la risposta delle istituzioni pubbliche ad un problema che investe i giovani e le loro famiglie".