Marsilio a Bruxelles: "basta sottrarre fondi alla Politica di Coesione europea"

“Basta sottrarre fondi alla Politica di Coesione europea.” Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al Comitato delle Regioni a margine della riunione della Conferenza dei Presidenti del CdR, dove ha partecipato in qualità di Presidente del Gruppo ECR.



Nella Conferenza di questo pomeriggio, propedeutica alla sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, in programma mercoledì e giovedì a Bruxelles, lancia l’appello “affinché non vengano più sottratti fondi alla politica di coesione per far fronte alle emergenze e alle crisi impreviste”.



Per Marsilio, “la politica di Coesione è una politica distintiva dell’Unione e va rilanciata perché i fondi di coesione aiutano a diminuire i divari tra i territori e a rendere l’Europa più forte e più equa”.