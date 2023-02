Sigismondi e Liris: "Proroga tribunali di un anno"

"E' stato approvato dalla I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) commissione del Senato, in seduta congiunta, l'emendamento al decreto Milleproroghe, da noi presentato, per la proroga dell'apertura dei tribunali provinciali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano, a rischio soppressione. Il documento, seppur con riformulazione, posticipa di un ulteriore anno - al 1 gennaio 2025 - la data di chiusura originariamente indicata".

Lo rendono noto i senatori abruzzesi di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris.

"Tale provvedimento - spiegano - consente di avere maggior tempo utile a disposizione per continuare a lavorare all'obiettivo di centrare la definitiva soluzione della vicenda. E' ancora aperto il confronto con il Ministero per la riapertura delle piante organiche, che necessitano in tutti e quattro i Tribunali di una importante revisione, e sul quale ci riserviamo di presentare ulteriori istanze.

L'approvazione odierna - dichiarano - è senza dubbio un primo passo compiuto nell'ambito del percorso intrapreso ad inizio legislatura e che ci vede costantemente impegnati. Un percorso che può beneficiare anche delle rassicurazioni del ministro alla Giustizia, Carlo Nordio - evidenziano i due parlamentari di FdI - sulla volontà di riesaminare l'attuale geografia giudiziaria, particolarmente penalizzante per l'Abruzzo.

L'ulteriore proroga rappresenta un segnale di grande attenzione alla complessa tematica dei Tribunali abruzzesi da parte del Governo e per il quale ringraziamo il Ministro e il sottosegretario, Andrea Delmastro Delle Vedove, da sempre impegnato sul riconoscimento del valore della giustizia di prossimità" concludono Sigismondi e Liris.