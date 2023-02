Giornata del Ricordo: l'ANPI L'Aquila ricorda il dramma delle foibe

In vista del Giorno del Ricordo, fissato dal 2004 per il 10 febbraio, l'ANPI ricorda il dramma delle foibe, il fascismo di confine e la ferocia della guerra.

Nel comunicato del comitato provinciale dell'ANPI L'Aquila la tragedia delle foibe viene definita come un'esplosione di violenza nata dal fascismo di confine del 1919, nel comunicato vengono ripercorse le origini che portarono ad una così bieca parentesi della storia dell'umanità.

Di seguito il testo integrale:

"La drammatica vicenda delle foibe è un'esplosione di violenza che nasce dal fascismo di confine del 1919 in un territorio interetnico dall'invasione fascista della Jugoslavia nel 1941 e infine dal dominio nazista sul Litorale adriatico.

In queste circostanze l'uso della violenza, esploso con la prima guerra mondiale, raggiunge livelli estremi: e in questo scenario si collocano le foibe del 1943 e del 1945 ormai nel pieno della seconda guerra. È noto il discorso di Mussolini a Pola nel 1920: “Di fronte a una razza inferiore e barbara come la slava non si deve inseguire la politica che dà lo zuccherino ma quella del bastone”.

L’odio verso gli sloveni scatena aggressioni, incendi, omicidi, violenze d'ogni genere e poi le sentenze e le condanne per gli antifascisti. L'obiettivo è la totale de-nazionalizzazione della popolazione slava. L'invasione della Jugoslavia e l'annessione della provincia di Lubiana al Regno d'Italia rappresenta una nuova tappa della violenza; dal 1941 in poi si scatena lo “squadrismo di guerra” contro gli sloveni, i croati, gli antifascisti e la comunità ebraica, con un crescente “furore repressivo” nei confronti delle popolazioni della Jugoslavia occupata. In Slovenia durante l’occupazione nazifascista ci furono 4.000 ostaggi fucilati, 1.900 torturati o arsi vivi, 1.500 morti nel campo di concentramento di Arbe (internati civili e non militari), migliaia di internati a Gonars e in Veneto.

È tristemente nota l’agghiacciante circolare del generare Roatta di applicare il principio “testa per dente” imponendo rappresaglie di inaudita violenza in risposta alla disubbidienza slovena e l’ammonimento del generale Robotti che lamentava: “Si ammazza troppo poco”. All’occupazione fascista di Lubiana, dopo l'8 settembre ’43, subentra l'occupazione militare tedesca, ma gli effetti perversi dell'invasione italiana peseranno negli anni successivi.

Di fatto, la complessa, drammatica vicenda del confine orientale è un crogiolo di violenze d'ogni genere, rancori politici e personali, vendette motivate o immotivate, in un clima da “resa dei conti” che spiega come mai - assieme alla grande maggioranza di italiani - vi siano state vittime slovene e anche persone vicine al Comitato di Liberazione Nazionale triestino e goriziano.

Nel fuoco di questa furia è maturato il dramma delle foibe giustamente oggi stigmatizzato alla luce della ricerca storica, del rispetto per i familiari delle vittime, della più generale tragedia che gli italiani e gli sloveni vissero in quegli anni, del successivo dramma biblico dell'esodo. Così va riconosciuta e inquadrata quella tragedia storica, senza proporre una grottesca equiparazione fra foibe e Shoah, e senza paragoni con crimini come il genocidio o la pulizia etnica.

Ricordare tutto, dunque, non solo è necessario per la verità storica, ma è un dovere per la formazione civile degli italiani, e per promuovere, oggi più che mai, la democrazia nella Repubblica nata dalla Resistenza."