La Provincia dell'Aquila: onorificenza a Gianni Letta

Il Consiglio Provinciale dell'Aquila si è riunito stamani. È stata approvata all'unanimità la proposta di conferimento di benemerenza, a Gianni Letta. La cerimonia è stata programmata per sabato 18 febbraio alle 11 all’interno dell’auditorium di Palazzo Silone. Questa è stata una iniziativa che la Provincia dell’Aquila ha voluto riprendere qualche anno fa dotando l’Ente stesso di un regolamento per le onorificenze e questo è stato il il primo atto. Ovvero la prima onorificenza in assoluto ed è stata conferita e Gianni Letta.

Oggi sono stati determinati gli atti in vista della cerimonia vera e propria che si terrà sabato 18 febbario a Palazzo Silone a L’Aquila. Il gesto è stato condiviso all'unanimità ed è stata una decisione facile, una decisione che arriva sulla base di una elevata considerazione nei confronti di Gianni Letta che è un personaggio politico di alto profilo. Non solo importante ma raffigura l'emblema della Regione Abruzzo, della classe dirigente d'Abruzzo, si è distinto in tante occasioni.

“Per noi è anche un orgoglioso compiere questa determinazione e quindi questo conferimento perché anche per noi è un orgoglioso esporre all'attenzione dei media e della comunità regionale questa figura che merita di essere ricordata per tutto quello che ha fatto e a dato a questo territorio” Lo ha dichiarato, a margine dell'assemblea, il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso. "Sono soddisfatto per il buon esito della seduta. Ci tengo a spendere qualche parola anche per l'evento di sabato 18 febbraio, perchè sarà un onore per questa amministrazione rendere omaggio al Dottor Gianni Letta con il conferimento di un'onorificenza così importante. È un uomo che non ha mai dimenticato le sue radici e ha elevato il prestigio del nostro territorio" ha detto Caruso.