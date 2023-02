Azione L'Aquila si organizza in vista del prossimo congresso

Si è tenuta giovedì 9 febbraio all’interno del Palazzetto dei Nobili la riunione della sezione dell'Aquila di Azione.

Il partito fondato da Carlo Calenda nel territorio aquilano esprime un consigliere comunale, Enrico Verini; l’ambizione comune ora è quella di organizzare la struttura comunale in vista del prossimo congresso e dei prossimi appuntamenti costituenti di un partito unico che veda insieme liberali, moderati, democratici e centristi.

Verini, introducendo i lavori, ha parlato della volontà di dimostrare che si può fare politica per migliorare la qualità della vita delle persone senza scelte aprioristiche o scelte amministrative ideologiche:

“Vogliamo continuare a credere che il rispetto per i cittadini e l'interesse per il bene comune sia prioritario su tutto” queste le parole di Verini “nei nostri territori occorrono nuove scelte, urgenti e d'impatto, capaci di modificare il futuro anche immediato. Indirizzare gli investimenti, correggere il tiro sulla ricostruzione pubblica, rendere l'Abruzzo interno protagonista nelle scelte per le infrastrutture, tutti temi sui quali è necessario lavorare insieme ai cittadini, alla classe dirigente, alle associazioni, a chi la politica la pratica su base etica e di buon senso.”

Fra i presenti all'incontro non è passata inosservata quella dell’ex Consigliere comunale Angelo Mancini. Nell’assemblea si sono susseguiti molti gli interventi sui temi del lavoro, della sicurezza, della programmazione urbanistica e dello sviluppo territoriale prodromici di gruppi di lavoro che genereranno proposte per le Amministrazioni locali e il Governo centrale.

“Daremo avvio ad una campagna di tesseramento basata sul confronto con le persone” ha chiosato Roberta Gargano, componente del Direttivo Regionale “nasce nel nostro territorio un partito che traghetta la Comunità dalla politica ideologica alle politiche attive, siamo certi che sia attrattivo per tutte le forze moderate e liberali presenti nella nostra Città, oggi a L'Aquila è il tempo giusto ed il luogo giusto”.