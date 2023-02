Stati Generali della Pesca, fra i relatori il Ministro Lollobrigida

Sono al via gli stati generali della Pesca e dell’Acquacoltura in Abruzzo, si parte con un primo appuntamento al Museo delle Genti d’Abruzzo.

L’iniziativa, dal Dipartimento Agricoltura, Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, ha visto la partecipazione in streaming del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Presenti in sala il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Vicepresidente con delega all’Agricoltura e Pesca, Emanuele Imprudente, il Comandante della Direzione Marittima di Pescara, Fabrizio Giovannone, la Direttrice del Dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo, Elena Sico ed il Dirigente del Dipartimento Agricoltura, Francesco Di Filippo.

Presenti anche le associazioni di categoria nazionali, quali AGCIPESCA, FEDERGIPESCA, LEGACOOP Agroalimentare, UNCI Agroalimentare, Coldiretti Impresa Pesca, AMA, API, oltre le OO.PP regionali, CO.GE.VO, le associazioni Armatori Pescara e Piccola Pesca, DAQ e FLAG.

Il focus della giornata è stato dedicato all’illustrazione dei dati dello stato di attuazione del FEAMP 2014 -2020, e dei piani di sostenibilità ambientale nella programmazione regionale.

Con gli Stati Generali della Pesca e dell’Acquacoltura, la Regione Abruzzo ha voluto aprire un momento di confronto e ascolto con gli operatori del settore al fine di delineare, attraverso l’organizzazione di futuri tavoli tematici fissati in agenda regionale, un quadro strategico complessivo per l’attuazione della nuova Programmazione FEAMPA 2021 - 2027.

“L’Abruzzo è una regione che incarna a pieno il modello della Sovranità Alimentare e che approccia alla pesca in maniera tradizionale – dichiara il Ministro Lollobrigida – una realtà territoriale legata perlopiù alla piccola pesca costiera e al razionale utilizzo delle risorse locali. È nostra intenzione come MASAF continuare a promuovere la piccola pesca e l’acquacoltura in Abruzzo e in Italia attraverso la cultura sostenibile e responsabile insita nel vostro territorio, incentivando l’innovazione di sistema e la componente associativa. Attraverso la forza della Capitaneria vogliamo contrastare la pesca illegale che sfrutta le risorse marine; inoltre, degli 800 milioni stanziati, 150 saranno destinati all’efficientamento della logistica dei luoghi portuali, ci sono 12 milioni di euro per il fondo di solidarietà nazionale e circa 9,5 milioni di euro per il Programma triennale della Pesca e Acquacoltura a cui si aggiunge la Misura contro il “Caro Carburante”. Siamo progressivamente dando avvio al nuovo fondo FEAMPA 2021 – 2027, strumento che prevede oltre 500 milioni di euro di risorse comunitarie che vanno utilizzate in modo intelligente e funzionale per la valorizzazione di tutti gli aspetti del comparto, e di potenziamento delle peculiarità territoriali. Ed è fondamentale riuscire a sfruttare queste risorse utili per la valorizzazione di tutti gli elementi del comparto. Ci impegneremo per questo e per la tutela di tutta la filiera corta”.

Gli interventi dei numerosi relatori si sono susseguiti durante una mattinata ricca di spunti mirati al rilancio e alla difesa di un comparto strategico per l’economia della Regione Abruzzo, così come emerge anche dai dati presentati in aula dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica del Dipartimento Agricoltura, che può vantare nell’ambito delle azioni svolte a favore del settore dell’economia ittica regionale, il raggiungimento del target di spesa assegnato dal Ministero delle Politiche agricole, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, che ha generato oltre 34 milioni in euro di investimenti complessivi con la compartecipazione dei privati, portando a termine interventi a favore di salute e sicurezza, efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate.

Gli Stati Generali della Pesca e dell’Acquacoltura rientrano nella nuova strategia che l’assessorato ha inteso avviare nell’ambito dello sviluppo sostenibile che prende il nome di Abruzzo Sostenibile Blue Deal, il cui concept si ispira ad una serie di temi chiave dello sviluppo sostenibile, ovvero la Blue economy, il Green Deal Europeo, il Documento dell’ONU sul Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile e la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

“Durante questo primo incontro abbiamo voluto raccontare quello che siamo stati in grado di fare per il comparto della Pesca e Acquacoltura in Abruzzo con le risorse FEAMP 2014 -2020 – ha sostenuto il Dirigente Francesco Di Filippo – Che sono state ripartite tra pesca, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione e sviluppo locale. Abbiamo portato avanti progetti di innovazione, ricerca scientifica e protezione dell’ambiente marino, superando anche il target di spesa assegnato dal Ministero; tante cose hanno funzionato, tante cose dobbiamo migliorarle ma vogliamo farlo stabilendo e programmando i prossimi interventi in accordo con gli operatori, fissando gli obiettivi finali, definendo gli investimenti per fasi successive, e programmando i bandi in funzione degli obiettivi finali. C’è ancora molto da fare e siamo qui per dare all’intero settore il giusto riconoscimento”.

Fa parte del progetto per lo sviluppo degli obiettivi lo Spazio Scientifico Costiero Abruzzese, promosso dal Servizio Sviluppo locale ed Economia Ittica, che vuole promuovere la nascita di una rete di collaborazioni tra Istituzioni, Università, Centri di Ricerca, Associazioni, Imprese, Comunità locali, legati al settore pesca e acquacoltura, per sensibilizzare l’applicazione di soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca e a difesa del mondo marino, valorizzare i risultati degli studi, progetti e investimenti realizzati con il supporto della programmazione dei fondi europei della Regione Abruzzo, promuovere le iniziative e progetti sviluppati con il FEAMP 2014-2020 ed offrire idee e presupposti come base per la definizione di iniziative, interventi e progetti, da mettere in programmazione FEAMPA 2021 – 2027.